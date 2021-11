Diego Alary : raclette à la poêle, pizza hawaïenne... Le chef star de TikTok en interview food

En cuisine avec Diego Alary : l'ex candidat de Top Chef, devenu le chef le plus suivi sur TikTok, a sorti son 1er livre

Diego Alary était un candidat redoutable dans Top Chef 2020 sur M6, où il s'entendait bien notamment avec Mallory Gabsi alias Malou. Et depuis, il a réussi à devenir le chef le plus suivi sur TikTok, grâce à ses recettes vidéos lancées dès le premier confinement. Il était aussi à la tête de To Share, un restaurant à Saint-Tropez, et aux cuisines du Wanderlust, à Paris.

Et maintenant, le jeune chef BG a sorti son premier livre de recettes : En cuisine avec Diego Alary, édité par Hachette Cuisine. Un livre de 40 recettes simples et rapides, à faire en moins de 30 minutes (10/20/30 minutes). Il est dispo partout, dont sur son site diegoalary.com (et aussi en édition limitée dédicacée sur son site).