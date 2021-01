Diana Boss : nouvelle série française sur le rap, Moon'a dans le rôle principal

Diana Boss : nouvelle série sur le rap, Moon A dans le rôle principal

Le rap est le genre musical qui cartonne le plus en France et le monde des séries l'a bien compris. Après Validé sur Canal+, c'est Diana Boss qui fera le bonheur des téléspectateurs sur France.TVslash. Portée par Moon'a et Lord Kossity, cette fiction nous promet déjà une plongée passionnante dans cet univers hors du commun.