Détective Conan - La Fiancée de Shibuya : une enquête passionnante et explosive, un film réussit

Le rendez-vous est pris : c'est le 18 mai 2022 que Détective Conan fera son grand retour au cinéma avec le film La Fiancée de Shibuya. Une nouvelle aventure XXL qui débarque quelques mois seulement après The Scarlet Bullet, mais qui se révèle nettement plus agréable et passionnante.

En effet, dans ce nouveau film signé Susumu Mitsunaka, on retrouve réellement ce qui fait le sel de cette licence : le côté enquête. Là où The Scarlet Bullet se perdait un peu dans son récit, ce 25ème film de la franchise est nettement plus maîtrisé et nous offre une balance parfaite entre mystère et action.

Une enquête comme on les aime

Cette nouvelle histoire suit les préparatifs d'un mariage d'un ancien agent haut placé de la police alors que celui-ci est menacé par un mystérieux tueur en série qui utilise des explosifs pour mettre en scène ses crimes. Un criminel loin d'être inconnu puisqu'il est notamment lié au passé du Détective Matsuda, le célèbre ex-partenaire de Miwako Sato.

On n'en dira pas plus sur l'histoire pour ne pas ruiner les différents rebondissements, mais c'est le gros point fort de ce film : l'intrigue évolue constamment à travers différents twists qui se révèlent à la fois crédibles et fascinants. On est très facilement embarqué dans ce mystère et on apprécie autant les révélations progressives que ce petit jeu du chat et de la souris.

Oui, cela faisait longtemps avec Conan que l'on n'avait pas autant pris de plaisir à suivre le développement d'une enquête sans un sentiment frustrant de précipitation. Il faut dire aussi que La mariée de Shibuya est régulièrement ponctué de quelques scènes d'action particulièrement intenses et explosives qui relèvent à chaque fois notre attention et notre intérêt. En clair, il est impossible de s'ennuyer, on est toujours happé parce qu'il se passe.