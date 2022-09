Destin, la saga Winx saison 3 : l'arrivée des Trix, Musa en couple... les premières infos sur la suite

Attention, cet article contient des spoilers sur Destin, la saga Winx !

Destin, la saga Winx : une saison 3 dans le royaume des ombres ?

La saison 2 de Destin, la saga Winx (Fate : The Winx Saga en VO) est dispo depuis ce vendredi 16 septembre 2022 sur Netflix. Et le final se termine par un gros cliffhanger ! Du coup, les fans de la série en live-action de Winx Club ont hâte de retrouver Bloom (Abigail Cowen), Stella (Hannah van der Westhuysen), Sky (Danny Griffin), Musa (Elisha Applebaum), Terra (Eliot Salt), Aisha (Precious Mustapha), Riven (Freddie Thorp) ou encore Flora (Paulina Chávez) pour savoir ce qui se passe ensuite.

Brian Young, le créateur, showrunner, scénariste et producteur de Destin, la saga Winx s'est confié à Entertainment Weekly sur une possible saison 3 (pas encore confirmée). A la fin de la saison 2, Bloom va dans le royaume des ombres / royaume des ténèbres et entre dans la tour qu'elle voyait dans ses visions et se retrouve... face à sa mère biologique.

"Nous avons su assez tôt que nous voulions que Bloom se retrouve face à face avec sa mère. Il était important pour nous de nous assurer que nous répondions à certaines des questions du public, tout en le laissant sur sa faim, avec d'autres endroits où aller dans la saison 3" a-t-il avoué.

Dans la saison 3 pas encore officialisée, "l'objectif est de répondre à la question suivante : qu'est-ce que le royaume des ténèbres ? Comment Bloom et sa mère y sont-elles liées ? Et comment il est relié à notre grande mythologie globale, que nous avons un peu saupoudrée dans la saison 2".

L'arrivée des Trix prévue dans la suite ?

Quant à Beatrix (Sadie Soverall), qui a été tuée par Sebastian (Eanna Hardwicke) à la fin de la saison 2, elle pourrait cependant revenir à la vie. Eh oui, car l'ombre d'apparence maléfique que voyait Bloom dans ses visions arrive sur la tombe de Beatrix. Serait-ce pour la ressusciter ? Pour rappel, le prénom Beatrix était déjà un clin d'oeil aux Trix, le célèbre trio magique dans Winx Club. Et on devrait voir l'arrivée des Trix (Icy, Stormy et Darcy) dans la possible saison 3 d'après le showrunner. Beatrix apprend avant de mourir qu'elle a deux soeurs : Isobel et D'Arcy.

"Nous n'avons pas encore commencé à parler de la saison 3, mais j'ai bien l'intention de voir les Trix. C'est une partie essentielle du dessin animé que nous avons toujours su que nous verrions à un moment donné dans la série. Je dirais que si nous avons une saison 3, attendez-vous à voir Icy et Darcy" a prévenu Brian Young. On verra donc ses soeurs dans la suite, mais aussi peut-être Beatrix, si elle est ressuscitée.

Une saison 3 avec Musa sans magie et en couple avec Riven ?

L'éventuelle saison 3 de Destin, la saga Winx devrait aussi apporter des changements pour Musa. A la fin de la saison 2, elle met des bracelets magiques pour ne pas avoir ses pouvoirs, qui sont un fardeau pour elle. "Si nous avons la chance d'avoir une saison 3, il y aura d'autres étapes dans le voyage de Musa pour devenir une personne à part entière. Être une spécialiste et se battre est quelque chose qui fera toujours partie de sa personnalité" a expliqué le créateur de la série. Donc Musa devrait continuer sans magie dans la saison 3, et sans doute se retrouver en couple avec Riven, dont elle s'est rapprochée. "Trouver Musa et être capable d'avoir une connexion avec elle fera avancer son voyage" a en effet confié Brian Young.

Flora devrait être encore très présente dans la possible saison 3

L'arrivée de Flora dans la saison 2 a régalé les fans. Et elle devait encore être importante dans l'éventuelle suite : "C'est une romantique, et c'est une perspective agréable à avoir dans la suite. Nous avons beaucoup parlé du fait que Flora a vécu en expédition avec sa famille, elle est donc plus ouverte sur le monde que les autres personnages", "et dans la saison 3, nous devrons nous débattre avec ce qu'elle a vécu, c'était vraiment traumatisant. Comment cela va-t-il l'affecter à l'avenir ?".