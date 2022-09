Destin, la saga Winx : une saison 3 ? "Il y a de l'espoir", une actrice rassure

Une saison 3 pour Destin, la saga Winx ? Abigail Cowen et Precious Mustapha répondent

Après le succès de la saison 1, la saison 2 de Destin, la saga Winx (Fate : The Winx Saga en VO) est dispo depuis ce vendredi 16 septembre 2022 sur Netflix. L'adaptation en live-action du dessin-animé Winx Club, qui a fêté ses 18 ans cette année en 2022, continue donc. L'occasion pour les fans de retrouver Bloom (Abigail Cowen), Stella (Hannah van der Westhuysen), Sky (Danny Griffin), Musa (Elisha Applebaum), Terra (Eliot Salt), Aisha (Precious Mustapha), Riven (Freddie Thorp), Beatrix (Sadie Soverall), ou encore Sam (Jacob Dudman). Mais aussi de découvrir Flora (Paulina Chávez) qui arrive enfin (les fans avaient râlé pour son absence dans la saison 1).

Mais beaucoup ont déjà binge-watché la saison 2 de Destin, la saga Winx et pensent déjà à une possible saison 3. Abigail Cowen et Precious Mustapha se sont confiées sur une éventuelle suite à The Bellissimo Files. A la question "Est-ce qu'il y a de l'espoir pour vous revoir dans une saison 3 ?", l'interprète de Bloom a répondu : "Bien sûr qu'il y a de l'espoir". "J'espère bien" a confirmé celle qui fait Aisha. "Mais ce n'est pas de notre ressort" a souligné la star de la série, "Nous avons besoin que beaucoup de gens regardent la saison 2" pour voir une saison 3.

Voilà ce que l'interprète de Flora veut voir dans la possible saison 3

Et si la saison 3 est officialisée par Netflix, que se passera-t-il ? Paulina Chávez a révélé à Fangirlish où elle voit Flora dans une hypothétique saison 3. "C'est une question difficile" a-t-elle répondu, "Il est évident qu'elle s'est beaucoup épanouie pendant cette saison et je veux la voir approfondir ces relations avec les filles et je pense que ce serait très impressionnant et important que les femmes se serrent les coudes". L'actrice espère donc une éventuelle suite encore plus girl power !