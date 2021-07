Desperate Housewives, Pretty Little Liars... 13 moments pourris qui ont gâché des séries

9. La fin (et toute la dernière saison) de Dexter

Terminer une série, ce n'est pas une tâche facile et plus d'un scénariste s'est cassé le nez en voulant conclure l'histoire d'un personnage. Mais y-a-t-il eu pire fin dans l'Histoire que celle de Dexter ? On a du mal à l'imaginer. Non seulement la saison 8 était très en dessous des précédentes mais en plus tout le dernier épisode était catastrophique. Le pire dans tout ça ? Dexter finissait bucheron. On aura tout vu... On se demande comment ils vont pouvoir rattraper ça dans la saison 9 qui arrivera à la rentrée.

10. La révélation de Gossip Girl

Un peu comme pour Pretty Little Liars, Gossip Girl n'a pas convaincu avec la révélation de l'identité de la blogueuse secrète. Dans les dernières minutes du dernier épisode, on découvrait que c'est en fait Dan (Penn Badgley) qui avait fait vivre le pire à ses amis. Une révélation qui a énervé les internautes.

11. Les raisons de la mort de Justin dans 13 Reasons Why

Si seulement 13 Reasons Why avait pu s'arrêter à la fin de la saison 2, ça nous aurait épargné plus d'un mal de crâne. Après une saison 3 déjà catastrophique, ce n'était pas mieux pour la 4e et dernière saison. Surtout vers la fin avec la mort de Justin Foley (Brandon Flynn). Pour rappel, le perso mourrait du Sida après avoir contracté le VIH. Une intrigue très critiquée qui n'envoyait pas du tout le bon message sur cette maladie.

12. La fin de How I Met Your Mother

On termine avec la fin controversée de How I Met Your Mother. Dans le dernier épisode, alors que Ted (Josh Radnor) nous raconte depuis 9 saisons comment il a rencontré la mère de ses enfants, il dévoile en fait que l'histoire tourne autour de Robin dont il est toujours amoureux. Une fin qui a énervé les fans poussant les créateurs à proposer un fin alternative.