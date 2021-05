Demi Lovato non-binaire : la star annonce changer ses pronoms

Demi Lovato annonce être non-binaire

Après avoir rompu avec son fiancé Max Ehrich, puis avoir fait coming-out pansexuel, Demi Lovato a révélé être non-binaire. C'est dans une vidéo postée sur les réseaux qu'iel (pronom qui se veut neutre et non genré) a parlé de sa non-binarité. Cela signifie que l'ex star de Camp Rock sur Disney Channel a une identité de genre qui ne s'inscrit pas dans la norme binaire, qu'iel ne se sent "ni strictement homme, ni strictement femme, mais entre les deux, un mélange des deux, ou aucun des deux". Par exemple, Sam Smith s'était dit genderqueer non-binaire. Et de plus en plus de stars non-binaires et genderfluid font bouger les choses.

"Chaque jour, nous nous réveillons, nous avons une nouvelle opportunité et une chance d'être qui nous voulons et souhaitons être" a d'abord expliqué Demi Lovato, "J'ai passé la majorité de ma vie à grandir devant vous tous... vous avez vu le bon, le mauvais, et tout ce qu'il y a entre les deux".