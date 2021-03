Demi Lovato dévoile avoir été violée durant son adolescence et son overdose : ses révélations chocs

A 28 ans, Demi Lovato a décidé de sortir du silence et de raconter son histoire. Révélée à 15 ans dans Camp Rock sur Disney Channel (découvrez ce que deviennent les ex-acteurs des films), la jeune femme n'a pas eu une vie facile. En plus de souffrir de bipolarité et de troubles alimentaires, elle a aussi été addict à la drogue et à l'alcool. A 19 ans, elle faisait son premier passage en rehab. La star a aussi effrayé ses fans en 2018 : après six ans de sobriété, elle a fait une rechute et a été hospitalisée en urgence après une overdose. Aujourd'hui, l'ex meilleure amie de Selena Gomez va bien et lève le voir sur cette période compliquée dans un docu-série qui s'annonce bouleversant.

"J'ai perdu ma virginité dans un viol"

Alors que les deux premiers épisodes de Dancing with the Devil seront diffusés le 23 mars prochain sur Youtube (un autre épisode sera dispo le 30 mars et le dernier le 3 avril), le docu-série était présenté ce mardi 16 mars au festival (virtuel) South by Southwest. On apprend donc que, dans ce film, Demi Lovato a révélé pour la première fois avoir été violée à 15 ans. "J'ai perdu ma virginité dans un viol. Nous étions en train de nous embrasser et j'ai dit : 'Ça n'ira pas plus loin, je suis vierge et je ne veux pas perdre ma virginité comme ça'. Mais ça ne comptait pas pour cette personne, il l'a quand même fait." s'est-elle souvenue. Une agression qui a eu de lourdes conséquences pour elle. "Je voyais tout le temps cette personne donc j'ai arrêté de manger et j'ai essayé de m'en sortir d'autres façons : je me suis scarifiée, je vomissais. Ma boulimie est devenue si grave que je vomissais du sang" a-t-elle déclaré.

Demi Lovato confie aussi n'avoir pas évoqué publiquement cette agression car elle faisait à l'époque partie de Disney Channel et que de nombreux acteurs comme Selena Gomez ou les Jonas Brothers, avaient à l'époque publiquement fait le voeux d'attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles. "J'ai beaucoup internalisé et je me suis dit que c'était ma faute car j'ai été dans cette chambre avec lui (...) Les femmes sont souvent plus oppressées que les hommes, surtout les filles de 15 ans et encore plus celles qui sont un peu 'la petite star parfaite'" ajoute la star qui laisse entendre que son violeur serait un acteur qui n'a jamais été puni pour son crime.

Agressée sexuellement pendant son overdose

La chanteuse qui avait aussi dévoilé avoir fait 3 AVC suite à son overdose a vécu un autre traumatisme cette nuit là : le dealer qui lui aurait donné les pilules ayant menées au drame l'a aussi violée. "Quand ils m'ont trouvée, j'étais nue et bleue. On m'avait littéralement laissée pour morte et il avait profité de moi. (...) Quand je me suis réveillée à l'hôpital, on m'a demandé si j'avais eu des relations sexuelles consenties. J'ai eu un flash de lui sur moi. J'ai dit : 'Oui'. Ce n'est qu'un mois après l'overdose que j'ai réalisé que je n'étais pas capable de prendre une décision de consentement. Ce genre de traumatisme ne disparaît pas du jour au lendemain. On m'a littéralement jetée et abandonnée" a confié la star.