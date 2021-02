Demi Lovato : 3 AVC, crise cardiaque... nouvelles révélations sur son overdose dans son documentaire

Après Justin Bieber, c'est au tour de Demi Lovato de se confier à coeur ouvert sur sa descente aux enfers dans son propre documentaire Danse avec le diable, en quatre parties, à découvrir dès le 23 mars sur YouTube Originals. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, l'interprète de Sorry not Sorry va se livrer sur ses addictions, ses troubles bipolaires, ses dépressions, mais aussi, sur sa terrible overdose dont elle a été victime, après une nuit de débauche en juillet 2018.

"J'ai fait 3 AVC et une crise cardiaque"

Sobre depuis 6 ans, Demi Lovato a été retrouvée inconsciente dans sa maison de Los Angeles avant d'être hospitalisée d'urgence et de frôler la mort : "J'ai fait 3 AVC et une crise cardiaque. Les docteurs m'ont dit qu'il ne me restait que 5 ou 10 minutes à vivre", confie l'actrice de Camp Rock dans le trailer de Danse avec le diable. Des révélations totalement inédites. Ce drame et le combat de Demi Lovato seront aussi racontés par sa petite soeur, Madison de la Garza, ses parents, Patrick Lovato et Dianna de la Garza, ou encore Christina Aguilera, Elton John et d'autres proches.

Le documentaire a aussi pour objectif de dévoiler comment la chanteuse a réussi à s'en sortir deux après son overdose et comment elle prend soin de sa santé mentale aujourd'hui : "Je revis, je recommence à zéro (...) Je suis prête à faire ce que j'aime, ce qui est la musique. Je ne vis pas ma vie pour les autres, ni pour les commentaires sur Twitter."