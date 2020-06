Death Note, Berserk... ces mangas qu'on veut voir en séries live-action

Ikigami

Le concept de ce manga signé Motorō Mase est terrible mais passionnant. Dans cette dystopie, dès qu'un enfant entre à l'école primaire, il se voit injecter un vaccin. En réalité, un vaccin sur mille contient une micro-capsule qui condamne à mort avec précision (date et heure déjà connues) cet enfant entre ses 18 et 24 ans. Le but ? Rappeler aux habitants la valeur de la vie. Et le gros point fort de cette histoire, c'est qu'au travers du travail d'un fonctionnaire chargé de distribuer l'Ikigami, c'est à dire un préavis de mort, aux personnes concernées, 24h avant leur décès, on y suit la dernière journée de ces condamnés.

Vous l'avez donc deviné, ce manga jongle ainsi avec des questions à la fois angoissantes et puissantes : comment réagiriez-vous si on vous annonçait que vous alliez mourir demain ? Que feriez-vous ? En profiteriez-vous pour vous venger de tout ce que vous avez subi ? Seriez-vous dans le déni ? Trouveriez-vous cela injuste ? Ce n'est clairement pas l'oeuvre la plus réjouissante qui existe et à chaque lecture on n'en ressort pas toujours avec un grand sourire.

Toutefois, la plupart de ces histoires sont touchantes, vibrantes et surtout si réelles. Il n'est en effet pas difficile de se mettre dans la peau de chacun de ces condamnés et de comprendre leur désarroi. Et si ce manga se suffit à lui-même, on est tout de même intrigué à l'idée de voir ce que pourrait offrir une telle adaptation en live-action. Après tout, chaque récit est différent et nous amène dans des lieux et univers uniques. L'émotion n'est par ailleurs jamais la même en fonction des personnalités de chacun. Ikigami, c'est une véritable expérience de vie qu'une série ne peut que sublimer à travers une réalisation subtile et pudique, sans gros artifices.