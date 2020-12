Deadpool : bientôt une série sur Disney+ après WandaVision ? C'est possible

De WandaVision...

Dans quelques semaines, Disney+ mettra en ligne WandaVision, sa première série originale adaptée du MCU. Un projet ambitieux pour la plateforme de streaming qui, si l'on en croit les premières révélations, devrait offrir aux fans de Marvel une plongée originale, déroutante et réjouissante au sein de cet univers.

Portée par Elizabeth Olsen et Paul Bettany qui reprendront leurs rôles déjà tenus dans les films Avengers, cette mini-série en 6 épisodes va en effet prendre la forme d'une sitcom afin d'en détourner les codes (de quoi donc s'attendre à une ambiance bien loin des longs-métrages habituels), ce qui permettra aux créateurs de rendre hommages à différentes comédies cultes de la télévision, que ce soit The Dick Van Dyke Show, Bewitched, Modern Family ou The Office.

à une série Deadpool sur Disney+ ?

Un concept inattendu qui pourrait bien convaincre Disney+ de voir toujours plus loin avec ses licences. Ainsi, à en croire le site We Got This Covered, "si WandaVision se révèle être un succès auprès du public, le studio et la plateforme aimeraient également donner à Deadpool sa propre comédie / sitcom".

Alors attention, il ne s'agit que d'une rumeur à prendre avec énormément de pincettes pour le moment. Après tout, ce site américain n'est pas toujours le mieux placé en terme de rumeurs et tant que Disney+ n'officialisera pas une section adultes, on ne voit pas comment un tel personnage, aussi violent que vulgaire, trouverait sa place au sein du catalogue.

Néanmoins, cette idée mériterait amplement d'être explorée. Entre les aventures improbables que ce personnage est capable de vivre dans les comics, sa façon qu'il a de briser le 4ème mur, son humour si particulier et son univers riche en promesses et possibilités, une série Deadpool a tout du carton assuré et du projet le plus fou/cool de ces prochaines années.

Surtout, quand on sait à quel point Ryan Reynolds s'est battu pour offrir une seconde chance à ce personnage sur nos écrans et qu'il est déjà familier du monde des séries (The Odyssey, Two Guys a Girl and a Pizza place, Zeroman, Scrubs...), on ne voit pas l'acteur passer à côté d'une telle occasion.

On croise donc les doigts pour que WandaVision, qui débutera le 15 janvier 2021, soit un succès !