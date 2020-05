Dead to Me : une saison 3 envisagée ? La créatrice répond

Deux saisons, deux fins inattendues et choquantes ! La série Dead to Me dispo sur Netflix sait clairement comment terminer en beauté même si le déroulé des épisodes ne plaît pas toujours... Après le meurtre de Steve (James Mardsen) commis par Jen (Christina Applegate) dans la saison 1, la créatrice et les scénaristes sont allés encore plus loin avec un big twist, le retour de James Mardsen dans la peau de Ben, le frère jumeau de Steve, et une fin qu'on ne voit pas venir.

Une saison 3 pour Dead to Me ?

Alors que Jen et Judy se réjouissent du panneau "Stop" qu'elles ont réussi à faire installer sur la route à un croisement, un chauffard leur rentre violemment dedans. Le chauffard ? C'est tout simplement Ben, ivre au moment de l'accident : il est parti boire après avoir un reçu un appel mystérieux (sûrement pour lui annoncer la mort de Steve). Voilà donc pourquoi il prend la fuite.

Heureusement, tout le monde a survécu à la collision, mais ce dernier épisode laisse clairement une (grande) porte ouverte à une saison 3. La créatrice, Liz Feldman, est assez confiante pour la suite : "Des choses extraordinaires se déroulent tout le temps, nous sommes au milieu d'une épidémie mondiale. J'ai assez d'espoir et je suis optimiste sur le fait que la série sera renouvelée. J'adore raconter l'histoire de Jen et Judy. Mes doigts et tout sont croisés", a-t-elle confié à TV Line.

"Il était prévu qu'on ne donne pas la réponse"

La showrunner révèle ensuite que le dernier épisode de la saison 2 de Dead to Me a été réfléchi en fonction d'une potentielle saison 3 : "Nous n'avons pas pu résister à l'opportunité d'égaliser ce terrain de jeu. Les circonstances devaient changer si nous voulions revoir ces deux personnes dans la même pièce, en gros. C'était bien évidemment convaincant de dévoiler un autre visage de Ben. C'est un gars sympa, mais il n'est pas parfait. Tout le monde fait de mauvais choix."

Mais pourquoi n'avoir pas fait durer le suspense sur le sort de Jen ? "J'ai pris cette décision de manière conscencieuse. Au départ, il était prévu qu'on ne donne pas la réponse. Nous voulions opter pour la version la plus dramatique, mais quand nous en avons tourné la version avec Jen, c'était incroyablement dramatique et sombre. Les gens allaient forcément se douter qu'on n'allait pas tuer Christina Applegate à la fin de la saison 2. Ca aurait été un peu insultant pour le public", explique Liz Feldman.