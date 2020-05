Dead to Me saison 2 : retour de (SPOILER), fin choquante... la créatrice se confie

A la fin de la saison 1 de Dead to Me, on quittait Jen (Christina Applegate) et Judy (Linda Cardellini) face au corps de Steve (James Mardsen), sans vie dans la piscine. James Mardsen n'était donc logiquement pas censé revenir dans la saison 2, mais la créatrice, Liz Feldman, a finalement trouvé un moyen pour que l'acteur soit toujours de la partie : lui donner le rôle de Ben, le frère jumeau de Steve. Une idée clichée, mais qui fonctionne d'autant plus qu'elle offre un bon twist aux fans de la série.

Le retour de James Mardsen explique

C'est d'ailleurs James Mardsen qui a demandé son retour dans la saison 2 de Dead to Me : "la saison 1 a été un énorme succès. C'est bien, mais après je me suis dit 'oh je suis mort. Je suis en train de flotter dans la piscine, mort, avec du sang qui sort de ma tête. J'ai alors envoyé un mail à Liz pour la féliciter pour le succès de la série. J'y ai ajouté ce PS 'est-ce que quelqu'un peut survivre à un traumatisme crânien et à une noyade ? Même d'une manière assez drôle ? Ca serait super de pouvoir retravailler ensemble", explique l'acteur à LA Times.

Liz Feldman confie à son tour : "je ne pouvais pas résister à l'idée de retravailler avec James. Après avoir reçu son mail, je me suis demandé 'et s'il y avait un moyen de le garder. Je ne voulais pas que Steve ait survécu, ça aurait été exagéré. Je me suis alors dit 'est-ce fou de lui créer un jumeau ?'. J'ai commencé à rire toute seule car je trouvais ça ridicule, mais quand j'ai commencé à réfléchir au personnage, c'est devenu convaincant."

Une fin inattendue

En tout cas, l'absence de James Mardsen n'aurait pas donné naissance à la fin surprenante de la saison 2, soit l'accident de voiture entre Ben, Jen et Judy. On s'attendait plutôt à ce que Jen et Judy soient arrêtés pour les meurtres de Ted et Steve, mais par manque de preuves, elles restent en libérté.

Du coup, il s'est passé que après avoir reçu un appel, pour sûrement lui annoncer la mort de son frère Steve, Ben, complètement ivre, a percuté le véhicule des deux amies... et prend la fuite : "je ne pense pas qu'il sait dans qui il est rentré. Je pense qu'il est parti parce que son cerveau est passé en mode survie." Et Jen et Judy ne semblent pas avoir vu son visage. Quelle est la suite ? "Vous devez attendre la potentielle saison 3 pour le savoir", tease Liz Feldman.