David Lafarge n'habite plus en France : direction un pays avec "des avantages fiscaux partout"

David Lafarge a quitté la France pour...

En 2019, David Lafarge s'est vu obligé de vendre sa collection de cartes Pokémon et de quitter son appartement à Paris, suite à des problèmes financiers. Depuis, le YouTubeur est parti vivre à l'étranger, mais où ? Et pour quelle raison ? Ses abonnés sont curieux. Il a donc décidé de leur dévoiler toute la vérité sur son déménagement dans l'une de ses vidéos : "J'ai l'honneur et le plaisir de vous dire aujourd'hui que j'habite à Malte. J'habite sur l'île de Malte depuis juillet 2020", confie David Lafarge.

"Je n'avais plus les moyens de vivre à Paris"

Pourquoi ? "Avec ce qui s'est passé dans ma vie, avec tout ce qu'on m'a volé... Il y a beaucoup de rumeurs, mais la vérité, c'est qu'on m'a énormément volé d'argent. Je ne pouvais plus vivre en France. Je n'avais plus les moyens de vivre à Paris (...) Du coup, j'ai déménagé à Malte tout simplement, j'ai rejoint des amis qui étaient déjà sur place", explique l'ex de Miss Jirachi.

David Lafarge avoue ensuite que Malte possède "des avantages fiscaux partout" : "tout est plus simplifié ici. C'est plus facile d'avoir une société, de louer un appartement. Tout est beaucoup plus facile. Ça me permettait de recommencer une nouvelle vie et essayer de gagner de l'argent, de faire des vidéos YouTube, de kiffer et de respirer (...) Sans Malte, je n'aurai pas pu reprendre Internet." Le vidéaste est-il en couple ? Il a aussi répondu à la fameuse question dans sa vidéo YouTube.