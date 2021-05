Dany Boon en couple avec l'actrice Laurence Arné depuis... 2018 ! Son officialisation tardive

Le premier confinement a été une période très difficile, d'autant plus que cette situation était totalement inédite. Il a quand même donné quelques idées créatives à certains, comme à Dany Boon par exemple : le réalisateur et acteur s'en est inspiré pour son nouveau film, 8 Rue de l'Humanité avec François Damiens, Laurence Arné et lui-même au casting. Dany Boon a d'ailleurs co-écrit ce long-métrage avec l'actrice Laurence Arné... avec qui il est en couple depuis 2018 !

Danny Boon officialise avec Laurence Arné

Depuis 3 ans maintenant, les deux comédiens vivent leur amour dans la plus grande discrétion, mais Dany Boon a enfin confirmé leur relation dans une récente interview accordée à RTL, pour la promo de 8 Rue de l'Humanité : "J'étais chez moi avec Laurence et les enfants et on a commencé à rencontrer les voisins, faire des pots, des bouffes, des barbecues. Je me suis dit qu'il fallait écrire. C'est fou, car personne ne se connaît et d'un seul coup, on se croise et on se dit 'Bonjour, ça va bien ?'"

Ce nouveau film est donc un réel projet commun entre Laurence Arné et son compagnon. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'ils collaborent puisqu'ils ont déjà joué ensemble dans Radin ! et La Ch'tite Famille. Pour rappel, Danny Boon était auparavant en couple et marié avec Yaël Harris, avant qu'ils ne divorcent en novembre 2018.