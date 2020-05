Dany Boon prépare un film sur le confinement, les internautes pas contents

Vous pensiez que le confinement était derrière nous ? Pas du tout. Alors qu'une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 n'est toujours pas à exclure en France, Dany Boon vient tout simplement de révéler qu'il travaillait déjà sur un projet lié à cette période particulièrement frustrante. Et sans grande surprise, c'est une comédie bien française qui devrait donc bientôt débarquer sur nos écrans.

Dany Boon prêt à filmer le confinement

Au micro de RTL, l'humoriste a révélé être actuellement en pleine phase d'écriture avec Laurence Arné, sa compagne, afin de "raconter la vie d'un immeuble confiné. Des commerces au rez-de-chaussée, jusqu'aux chambres de bonnes". Et comme le temps c'est de l'argent et qu'il faut aller le plus vite possible afin d'éviter au public de passer à autre chose, Dany Boon souhaiterait "tourner le film d'ici la fin de l'année". Pas le temps de niaiser.

Le comédien n'a rien dévoilé de l'histoire qu'il imagine, ni du casting qu'il envisage, mais on peut déjà s'attendre à y retrouver un personnage hypocondriaque, une situation qu'il connait parfaitement. Il l'a d'ailleurs confessé, lui qui est un véritable hypocondriaque - il en a même fait un film en 2014, a vécu cette crise sanitaire d'une façon inédite, "Quand je voyais l'angoisse de mes enfants, je me disais je n'ai pas le droit de l'être parce qu'il faut que je les rassure. Très étonnamment, j'ai été moins paniqué, moins flippé, que j'aurais pu penser l'être".

Les internautes pas contents

Malheureusement pour Dany Boon, si ce film ne devrait pas être diffusé en salles avant la fin de l'année 2021, début de l'année 2022, les internautes ont déjà un avis très critique à son sujet. Sur Twitter, nombreux sont ceux à mépriser ce projet, le considérant comme opportuniste ou comme d'un manque de respect envers les personnes qui ont pu souffrir d'un tel isolement ou face à la maladie, et n'hésitent pas à ironiser sur l'originalité à venir de cette histoire...