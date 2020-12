Danse avec les stars - Hugo Philip tacle l'émission : "C'était hyper frustrant", "j'ai détesté"

"J'ai détesté ma seule et unique participation à un programme télé"

En 2019, Hugo Philip faisait partie du casting de Danse avec les stars 10 sur TF1. Le mannequin qui s'était confié en interview Off Screen pour PRBK avait pour partenaire de choré la danseuse Candice Pascal. Et avant qu'il n'y participe, c'est Caroline Receveur, qui est désormais sa femme et la mère de leur fils Marlon, qui avait été dans DALS. La star des réseaux avait en effet participé à la saison 7 de Danse avec les stars. On pourrait donc croire que l'influenceur a aimé faire cette émission. Mais en fait, il a plutôt été déçu.

C'est en effet ce qu'a expliqué Hugo Philip quand un abonné a fait remarquer dans sa story Instagram : "Je t'ai suivi dans Danse avec les stars mais cette émission n'a pas assez mis en avant l'humour et la simplicité que tu dégages". Ce à quoi le comédien a répondu : "Je n'ai pas envie de régler mes comptes et je n'ai d'ailleurs, pas d'animosité, mais : j'ai détesté ma seule et unique participation à un programme télé. Même si j'ai adoré l'expérience sportive".

Dans Danse avec les stars, "on ne vous passe que ce qu'on a envie de vous montrer"

Lui qui avait été le 3ème à être éliminé dans Danse avec les stars 10 a dévoilé la raison pour laquelle il n'a pas autant kiffé faire le programme : le montage ne serait pas représentatif de ce qui se passe. "On ne vous passe que ce qu'on a envie de vous montrer. Je faisais le con en permanence, j'étais à 100% moi-même, mais absolument rien n'était diffusé..." a détaillé Hugo Philip. C'est vrai que sur son compte Instagram, le papa et businessman qui vit à Dubaï avec Caroline Receveur et leur adorable Marlon semble beaucoup plus fun que dans l'émission. "C'était hyper frustrant de laisser à des gens, à un programme, le droit de faire ce qu'ils veulent faire de mon image" a-t-il ajouté. Du coup, "never ever" pour la télé, il ne veut "plus jamais" en faire.