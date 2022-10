Danse avec les stars 2022 : l'élimination d'Anggun prévue par la prod ? Elle balance toute la vérité

Chaque année, c'est la même chose. Sur les réseaux sociaux, les internautes doutent sur l'authenticité des votes dans Danse avec les stars. Il y a plusieurs années, Gilles Verdez avait dénoncé des "arrangements" entre la production et les célébrités dans TPMP, une chose qui a été démentie par Chris Marques. Mais ça n'empêche pas les internautes de douter encore et encore.

Ce vendredi 14 octobre, c'est le départ d'Anggun dans Danse avec les stars 2022 qui a énervé certains. La chanteuse et ex-jurée de Mask Singer n'était pas celle qui a obtenu les pires notes mais n'a pas été sauvée par le jury face à Florent Peyre. Jusque là, rien de vraiment choquant. Sauf qu'après son élimination, Anggun a déclaré que ce départ l'arrangeait un peu, elle qui devait s'envoler le lendemain pour Bali où elle a chanté pour le G20. De nombreux internautes ont ensuite soupçonné un départ arrangé à cause de ce voyage et se sont énervés sur Twitter. "Anggun qui explique qu'elle part à Bali demain soir pour le G20, et vous allez me dire que les éliminations ne sont pas scénarisées. Même Camille savait plus où se foutre" pouvait-on par exemple lire dans un tweet.

Anggun répond clairement aux accusations

Ce samedi 15 octobre en fin de journée, Anggun a répondu aux accusations de triche des téléspectateurs. Et comme on pouvait s'y attendre, la partenaire d'Adrien Caby a démenti en bloc s'être arrangée avec la production pour quitter l'émission. Évoquant une "polémique naissante sur les réseaux sociaux", Anggun a assuré que la rumeur est "totalement erronée". "La production m'avait autorisée à manquer une journée de répétitions lundi et à compenser cette journée manquante par un renforcement des horaires les jours suivants." écrit-t-elle dans un long message, ajoutant : "Jamais il n'a été question de prévoir ma sortie de l'émission pour me permettre de me produire sur une scène à l'international."