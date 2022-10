Danse avec les stars 2022 : l'élimination d'Anggun prévue à l'avance ? Cette phrase semble tout dire

Décidément, cette saison 12 de Danse avec les stars fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, et pas en bien ! La semaine dernière, les internautes ont une nouvelle fois attaqué les jurés qu'ils estiment trop durs avec certains candidats. Un sentiment validé par plusieurs danseurs pro comme Anthony Colette. "Ça ne me dérange pas d'être dur si c'est justifié, mais là c'était pas le cas. Il a dit 'Tu danses à côté de Marie-Agnès Gillot, on voit la différence'. Encore heureux, sinon c'est qu'il y a un problème (...) On casse gratuitement, c'est pas normal, a soufflé le danseur. On pourrait parler d'acharnement mais c'est plutôt qu'ils ont envie de faire le show" avait-il déclaré dans le Morning sans filtre de Guillaume Genton la semaine dernière.

Ce vendredi 14 octobre 2022, c'est une autre histoire qui énerve le web. La raison ? L'élimination d'Anggun. La chanteuse et ex-jurée de Mask Singer a quitté l'émission alors qu'elle n'était pas la moins bien notée. Et surtout, la chanteuse semblait avoir déjà prévu son départ. Une petite phrase a mis le feu aux poudres et relancé les rumeurs des départs prévus et des votes trafiqués. En 2018, des rumeurs à ce sujet avaient déjà éclaté dans TPMP, Gilles Verdez ayant dénoncé des "arrangements" entre la prod et les stars du programme. Une chose qui avait été démentie par Chris Marques. Désormais, le dernier duo est sauvé par le jury ce qui a donc relancé les rumeurs de triche. Alors, que s'est-il passé ?

Anggun éliminée... alors qu'elle avait de meilleures notes que son adversaire

Pour le face-à-face, ce sont Anggun et Adrien Caby, Thomas Da Costa et Elsa Bois et Florent Peyre et Inès Vandamme qui étaient en danger. Le public a décidé de sauver l'acteur d'Ici tout commence et les jurés devaient donc choisir entre la chanteuse et l'humoriste. Mais surprise, alors qu'Anggun avait récolté 25 points sur le prime contre 22 pour Florent Peryre, c'est l'ex-jurée de Mask Singer qui a été éliminée. Les jurés ont estimé que Florent avait plus sa place dans le concours. A moins que...

Un départ prévu ? Cette phrase qui semble confirmer

Très rapidement sur Twitter, un petit détail a été repéré par les fans de DALS. Ou plutôt une phrase qui semble confirmer que le départ d'Anggun aurait pu être mis en scène. Pourquoi pensent-ils ça ? D'abord car Anggun semblait toute contente de quitter l'émission, contrairement à Amandine Petit qui s'est fritée avec Chris Marques la semaine dernière. Mais aussi car, après son élimination, la star a dévoilait sans pression qu'elle devait s'envoler dès ce week-end pour Bali pour chanter au G20. Un voyage qui aurait été complètement impossible si elle était restée dans la compétition.

Du coup, de nombreux téléspectateurs ont crié au scandale, persuadés que le départ de la chanteuse était prévu par la production depuis le début. "Anggun qui explique qu'elle part à Bali demain soir pour le G20, et vous allez me dire que les éliminations ne sont pas scénarisées. Même Camille savait plus où se foutre" ; "Anggun qui avait prévu d'aller chanter à Bali... Je me demande qui croit encore que l'huissier sert à quelque chose" ou encore "Si j'étais complotiste ou pas je dirais qu'il y a triche..." peut-on lire dans des tweets.