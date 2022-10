Danse avec les stars 2022 : deux gros absents dans l'émission, voici ce qu'il va se passer

Leurs remplaçants dévoilés

Comme le prévoit la règle et pour ne pas forcer les candidats à déclarer forfait, Christophe Licata et Calisson Goasdoué seront donc exceptionnellement remplacés par d'autres danseurs. Léa Elui fera donc équipe avec Jordan Mouillerac, éliminé la semaine passé, et Stéphane Legar dansera avec Candice Pascal. "Candice et moi, on bosse dur pour vous donner la meilleure prestation. Gros bisous à vous et surtout, ne vous inquiétez pas. On ne lâche rien !" a déclaré Stéphane Legar en story ce jeudi 6 octobre.