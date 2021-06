Danse avec les stars 2021 : TF1 confirme le retour de l'émission avec un premier teaser 💃🕺

Danse avec les stars 11 prochainement sur TF1

AprÚs deux ans d'absence, place à Danse avec les stars 2021 prochainement sur TF1 ! La saison 11 a été reportée plusieurs fois à cause du coronavirus, mais aujourd'hui c'est officiel, elle va enfin pouvoir avoir lieu. La chaßne a d'ailleurs officialisé le retour de son émission lors des pauses publicités durant le match de l'Euro 2020 opposant la France face à la Suisse. Un match marqué par l'élimination des Bleus.

TF1 a diffusĂ© un court teaser pour Danse avec les stars 11, postĂ© aussi sur Twitter, dans lequel on dĂ©couvre Camille Combal barbu et trĂšs mal habillĂ©, nostalgique de l'absence de DALS, dans un appartement laissĂ© Ă l'abandon avec des souvenirs de l'Ă©mission. On le retrouve ensuite en costume, fin prĂȘt Ă reprendre la prĂ©sentation de la compĂ©tition de danse !