Danse avec les stars 2021 : Anthony Colette blessé et en béquilles avant le premier prime

Après deux ans d'attente, c'est ce vendredi 17 septembre 2021 que TF1 lancera enfin la saison 11 de Danse avec les stars. Une nouvelle édition très attendue des téléspectateurs, mais également des nouvelles célébrités - dont Michou, aussi excité que stressé, qui débutera cependant d'une façon très spéciale.

Anthony Colette déjà blessé

C'est lors d'une story publiée sur Instagram qu'Anthony Colette, danseur vedette de l'émission, a dévoilé la triste nouvelle : il ne sera malheureusement pas au top de sa forme à l'occasion de ce premier prime. "Salut everybody ! J'espère que ça va. Moi ça va, même si je me suis fait faire des infiltrations, a-t-il ainsi confessé auprès de ses fans, avant de préciser la raison de ce traitement, "J'ai des béquilles car je me suis blessé à la cheville..."

De quoi mettre en péril sa participation à DALS ? A priori, il y a peu de chance. Si l'on se fie à sa bonne humeur et au fait qu'il arrive encore à se déplacer, le danseur - mais également acteur dans Demain nous appartient et chanteur (Bella Bella), devrait bien être présent sur les parquets. En revanche, sa prestation pourrait être limitée dans les mouvements et les figures.

Un indice sur sa partenaire ?

A noter que cette blessure inattendue - qui s'ajoute à celle de Lââm, pose indirectement une question : et si c'était lui, le partenaire de Vaimalama Chaves ? On le sait, l'ex-Miss France a été ajoutée au casting à la dernière minute. Le rapport ? Afin de combler le retard sur les autres duos, formés depuis déjà plusieurs semaines, Anthony Colette pourrait avoir accéléré le rythme des entraînements, quitte à mettre son corps en difficulté...

Une simple théorie pour le moment, qui sera dans tous les cas confirmée ou non dans les heures à venir.