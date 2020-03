Cyril Hanouna prépare une émission pour vous retrouver confiné 48h avec lui (virtuellement)

"Je serai filmé pendant 48h en direct sur C8"

Si plusieurs séries, comme Demain nous appartient, Un si grand soleil et Profilage, et émissions (Les Anges 12, Mamans & Célèbres, Chasseurs d'appart...) sont déprogrammées à cause du Coronavirus, ce n'est pas le cas de Quotidien et TPMP.

Les deux programmes continuent : Cyril Hanouna a d'ailleurs fait installer un petit studio télé chez lui pour pouvoir présenter son show tout en respectant les règles du confinement et, en plus d'animer TPMP, il réfléchit à d'autres projets avec la chaîne, comme il le confie à Télé Loisirs : "On essaye de monter une émission durant laquelle je serai filmé pendant 48h en direct sur C8 durant ce confinement dans mon appartement. Ça promet !" Il n'a pas donné plus d'infos sur le concept, affaire à suivre du coup !

"Je vais gérer moi même la réalisation de l'émission"

Avant d'atterrir dans le salon de Cyril Hanouna, TPMP continuait d'être tournée en plateau sans le public. Pourquoi avoir décidé de changer d'endroit ? "J'ai discuté avec la trentaine de techniciens qui travaillaient sur et aux abords du plateau et je ne pouvais pas leur laisser prendre le moindre risque de contamination. Je m'en serai voulu toute ma vie qu'une personne attrape le coronavirus à cause du tournage de l'émission. C'est pour cela que dans la nuit, on a installé un plateau chez moi pour assurer tout de même une émission aux téléspectateurs", explique celui qu'on surnomme Baba.

Chez lui, Cyril Hanouna est seulement accompagné de son assistant, toute l'équipe technique bosse à son domicile. Le présentateur doit donc apprendre à gérer en solo : "Dès ce mercredi, je vais gérer moi même la réalisation de l'émission (...) C'est un exercice nouveau pour moi mais à la fois amusant car j'effectue les tests son tout seul, j'installe mon micro. Je gère avec les moyens du bord pour une durée qu'on ne connait toujours pas d'ailleurs."