Cyril Hanouna : l'arrivée de Lionel Messi au PSG va lui coûter très cher mais va faire des heureux

Tandis que Lionel Messi est déjà en colère contre la Liga qui l'a empêché de poursuivre son rêve en signant un nouveau contrat avec le FC Barcelone, Javier Tebas - le président de la Ligue Espagnole à l'origine de ce couac, vient de se faire un nouvel ennemi. Son nom ? Cyril Hanouna. La raison ? La décision de bloquer l'inscription de la Pulga au Barça va coûter très cher à l'animateur.

Le pari raté de Cyril Hanouna concernant Messi

En décembre dernier, alors même que Lionel Messi avait déjà pris la décision de renouveler son contrat avec le FC Barcelone (poke son interview avec la BBC), la presse internationale laissait de son côté entendre que le PSG était à l'inverse sur le point de convaincre le sextuple Ballon d'Or de rejoindre Thilo Kehrer, Alexandre Letellier ou encore Layvin Kurzawa afin de jouer sur la pelouse du Stade Raymond-Kopa à Angers.

Une rumeur improbable à l'époque, qui avait donc motivé Cyril Hanouna à jouer les enquêteurs pour découvrir la vérité sur cette affaire. Ainsi, en direct du plateau de Touche pas à mon poste (C8), l'animateur avait passé un coup de téléphone à Nasser al-Khelaïfi (président du PSG) pour lui demander directement son avis sur le sujet. Sans surprise, ce dernier avait opté pour la langue de bois, "Je ne peux pas parler de ça", ce qui avait alors convaincu le présentateur de TPMP, persuadé que c'était du vent, de lancer un improbable défi, "Si Messi vient au PSG, je prends 8 abonnements pour des téléspectateurs et moi, des centaines !"

Une promesse très coûteuse

Problème ? Etant donné que Lionel Messi n'a finalement pas réussi à continuer à jouer en Liga, le joueur de tous les records a donc été contraint de poser ses valises... au PSG. Et forcément, les téléspectateurs n'ont pas manqué de rappeler au boss de TPMP son défi sur Twitter, "Alors, tu tiens ta promesse ?", ce qui lui a fait dire "Je suis grave dans la merde".

Et pour cause, un abonnement au Parc des Princes (stade du PSG) pour assister à tous les matchs coûte extrêmement cher puisque, selon les offres, cela va de 450€ à 1260€ la saison. Autrement dit, Cyril Hanouna pourrait être contraint de débourser entre 3 600€ (8 abonnements à 450€) / 45 000€ (100 abonnements à 450€) et 10 080€ (8 abonnements à 1260€) et 126 000€ (100 abonnements à 1260€). Oui, on connait un banquier qui a dû faire un malaise en découvrant ce pari.