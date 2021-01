Cyprien revient sur Balance Ton YouTubeur : "J'avais entendu des bruits de couloirs"

En 2021, il n'y a jamais eu autant de créateurs sur YouTube. Chaque jour, ce sont des milliers de nouvelles personnes qui lancent leur chaîne et ce sont millions de nouvelles vidéos qui sont postées sur la plateforme. De quoi faire exploser tous les compteurs (vues, abonnés, commentaires, like...) et permettre au concept de "YouTubeurs" d'entrer dans une dimension toujours plus impressionnante.

Là où, il y a encore quelques années, il était facile de citer les gros créateurs de la plateforme en France, il est désormais impossible de compter toutes les chaînes qui ont franchi les caps des 100 000 ou 1 000 000 d'abonnés. Or, comme c'est malheureusement le cas partout ailleurs, ce côté success story offert par YouTube entraîne avec lui une face sombre cachée aussi dangereuse qu'inquiétante.

Cyprien soulagé par le mouvement Balance Ton YouTubeur

Comme on a récemment pu le découvrir à travers le mouvement Balance Ton Youtubeur, de nombreux créateurs n'hésiteraient pas à profiter de leur célébrité et de leur pouvoir pour harceler / agresser sexuellement des fans. Un sujet étonnamment toujours tabou en France - notamment quand on le compare au mouvement MeToo aux USA, sur lequel est revenu Cyprien.

Interrogé par Le Parisien sur ces révélations, Cyprien Iov (qui n'a jamais été accusé de quoi que ce soit, on tient à le préciser !), a reconnu l'existence d'un tel problème, "J'avais entendu des bruits de couloirs, notamment dans les conventions de Youtubeurs." Là où le vidéaste ne semble pas le mieux placé pour en parler aujourd'hui, lui qui affirme être autant dans le flou que le public, "Quand c'est sorti, j'étais comme tout le monde : je me demandais qui ?", il s'avoue tout de même soulagé de voir une telle problématique être enfin abordée.

"Après, si vous me demandez si ça existe, je pense que oui. Des mecs sans scrupule qui abusent de leur pouvoir, il doit y en avoir chez les Youtubeurs, comme dans le cinéma ou dans la musique" a-t-il ainsi confié, avant d'ajouter ensuite, "C'est très bien que cela ait été mis sur la table. C'est une occasion de prévenir les fans et de leur dire "faites attention"."

Une carrière qui s'éloigne de YouTube

Et si certaines personnes peuvent regretter de ne pas voir Cyprien, qui se considère pourtant comme "un dinosaure" de YouTube, ne pas profiter davantage de sa notoriété sur la plateforme afin d'alerter sur le sujet, cela peut néanmoins s'expliquer par la tournure qu'a progressivement pris sa carrière.

Toujours auprès du Parisien, Cyprien a en effet confessé avoir su développer ses envies afin de constamment se diversifier, "Quand je regarde mon emploi du temps, entre la production de jeux vidéo, les scénarios de BD, les courts-métrages, YouTube n'occupe plus qu'une petite partie de mon temps."

Aussi, malgré son amour pour YouTube, il se sent peut-être moins légitime pour aborder ce sujet que d'autres créateurs/trices nettement plus présents/es et actifs/ves sur la plateforme.