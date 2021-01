Cyprien : l'un de ses sketchs YouTube plagié par Heaven's Design Team, un anime japonais ?

Une coïncidence troublante

Alors, plagiat ou pas plagiat ? Premièrement, comme l'a confessé Cyprien, il n'est pas interdit de croire à la simple coïncidence, "Mon point de vue : si j'ai eu cette idée, ça ne m'étonne pas que quelqu'un d'autre ailleurs sur la planète ait eu la même idée. C'est une coïncidence. C'est juste que nous on a tenu 6 minutes et eux ils tiennent une saison."

Deuxièmement, l'anime ne peut pas réellement être un plagiat de cette vidéo étant donné qu'il est tout simplement adapté... d'un manga. Par contre, la question peut se poser vis-à-vis de l'oeuvre de Hebi-Zou et Tsuta Suzuki (scénario) et Tarako (dessin). Après tout, si le manga va logiquement plus loin dans l'exploration du concept avec des tests, des ratés, des recherches approfondies de la part des personnages, celui-ci a été publié pour la première fois dans le magazine Monthly Morning Two en février 2017, moins d'un an après la mise en ligne de la vidéo.

Et forcément, le timing serré entre la sortie de ces deux créations interroge. Cependant, étant donné que Hebi-Zou et Tsuta Suzuki n'ont à priori pas de lien avec la France, il est difficile de dire / prouver que le duo s'est effectivement inspiré de cette vidéo pour imaginer cette histoire... Bref, le mystère semble voué à rester comme tel.

Pour l'anecdote, le public de Cyprien a déjà quelques idées pour tourner cette situation à son avantage. Dans les commentaires YouTube du trailer de l'anime, certains sont déjà en train de militer pour que le YouTubeur soit recruté afin... de participer au doublage français. A suivre donc !