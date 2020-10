Coyote Girls 2 en préparation 20 ans après ? Tyra Banks confirme une suite ou une série

Coyote Girls est sans aucun doute l'un des films qui a marqué les années 2000 ! Si vous ne l'avez jamais vu, il n'est pas trop tard. Voici le synopsis pour vous donner envie de le mater : Violet (Piper Perabo) rêve de devenir une star de la chanson. Elle décide alors de quitter sa famille pour emménager à New York, mais tout ne se passe aussi bien qu'elle l'aurait espéré. Au plus mal, elle accepte de travailler dans un bar, le Coyote Ugly, connu pour l'attitude provocante et sexy de ses serveuses. Un univers très différent du sien !

"Nous parlons d'essayer de faire Coyote Girls 2"

Coyote Girls est donc devenu un film culte avec son casting 5 étoiles, Maria Bello, Tyra Banks, Izabella Miko, Bridget Moynahan, Piper Perabo et John Goodman, et a surtout fait exploser la carrière de LeAnn Rimes avec son tube Can't Fight The Moonlight.

20 ans après, une suite est en préparation comme l'a confié Tyra Banks en interview avec People TV : "J'étais littéralement censée participer à une conférence téléphonique aujourd'hui sur la suite de Coyote Girls (...) Oui, nous parlons d'essayer de faire Coyote Girls 2 ou une série." Ce n'est pas la première fois que l'actrice évoque un potentiel Coyote Girls 2.

"On a 20 ans de plus, on doit repenser l'histoire"

Il y a quelques mois, Tyra Banks a avoué à Variety : "J'ai vraiment envie de donner une suite à Coyote Girls depuis un moment déjà, a-t-elle déclaré. J'ai même contacté Jerry Bruckheimer (le producteur, ndlr), l'équipe et le scénariste de l'original et on a discuté de la possibilité de le faire."

En 2018, elle évoquait déjà le casting potentiel pour la suite de Coyote Girls : "Selena Gomez, ce serait bien. Qu'elle danse dans le bar ? Peut-être même Lady Gaga en tant que propriétaire du bar. Une propriétaire badass ! Meryl Streep dansant sur le bar avec nous, mais elle serait Le bar. Elle devrait être le bar, méthode Actor Studio !"

Piper Perabo est elle aussi partante pour Coyote Girls 2 : "Quand on a discuté avec Tyra, je me suis dit, 'on doit vraiment y penser'. Parce qu'évidemment, on a 20 ans de plus, on doit repenser l'histoire. On est à l'époque du féminisme troisième vague. Les choses ont évolué et j'aimerais que le film reflète cette évolution", a expliqué l'ex-interprète de Violet à Variety.