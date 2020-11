Covid-19 : une française contaminée 2 fois, elle témoigne

Vous trouvez cette année 2020 horrible ? Vous déprimez en voyant le Covid-19 annuler tous vos projets ? Vous avez fêté votre anniversaire tout seul à cause du confinement et vous n'avez donc pas pu souffler vos bougies ? On comprend votre lassitude. Pourtant, dites-vous que tout ça aurait pu être pire. Comment ? Vous auriez tout simplement pu traverser la même épreuve qu'Alina Flatau, une infirmière qui vit à Strasbourg.

Une deuxième contamination plus difficile

Dans l'émission L'info du vrai diffusée sur Canal+, cette membre du corps médical a en effet révélé avoir été testée positive deux fois au virus en l'espace de quelques mois seulement. Ainsi, après une première contamination déclarée en avril, c'est en septembre dernier qu'elle a de nouveau été touchée par l'épidémie.

A ce sujet, Alina Flatau a tenu à mettre fin à une légende urbaine : cette deuxième contamination n'est pas moins compliquée à vivre. Là où l'on aurait pu imaginer que l'organisme se serait un minimum habitué et préparé à vaincre ce virus plus facilement, ce deuxième cas lui a au contraire été encore plus difficile à supporter, "C'était exactement pareil, les mêmes symptômes, la même fatigue, les mêmes maux de tête, les mêmes courbatures... Vraiment, le même tableau clinique qu'en avril, avec en plus de ça, à mi-parcours, la perte du goût et de l'odorat." Vous avez bien lu, ça peut donc empirer la deuxième fois.

Vaccin, seul espoir face au virus

Un témoignage important qui vient nous rappeler que les gestes barrières et le port du masque s'appliquent toujours à tout le monde, même à ceux qui ont déjà été touchés par le Covid-19. Autrement dit, déso mais pas déso, le relâchement est absolument interdit pour les 2 millions de français qui sont déjà passés par là. L'infirmière l'a très justement rappelé, "On ne sait pas combien de temps [l'immunité après infection] va protéger. Je me retrouve à nouveau potentiellement exposée au risque de contamination."

Au final, on s'en doutait déjà mais ça se confirme de plus en plus : seule l'arrivée d'un vaccin pourra nous permettre d'espérer retrouver une "vie normale". On espère que le Père Noël aura ça dans sa hotte.