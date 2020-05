Colleen Ballinger (Miranda Sings) s'excuse après des propos racistes

Les adeptes de Youtube sont habitué aux vlogpologies, ces vidéos d'excuses ou de mea culpa. Après Logan Paul, James Charles, PewDiePie, ou encore Math Podcast, c'est au tour de la youtubeuse Colleen Ballinger de faire son mea culpa dans une vidéo intitulée "Addressing Everything". Celle qui est connue pour son personnage de Miranda Sings s'excuse pour une vidéo publiée il y a 14 ans qui a refait surface, dans laquelle sa soeur et elle prétendaient être des femmes Latino. Elle reconnait que les personnages étaient "entièrement basés sur des stéréotypes raciaux. Ce n'est pas drôle et c'est blessant".

Des propos racistes ou grossophobes datant d'il y a plus de 10 ans

Ce n'est pas tout : elle s'excuse également pour s'être moquée d'une femme en surpoids assise à côté d'elle dans un avion. Elle trouve ses propos "dégoûtants" : "J'ai vraiment mal parlé d'elle, c'est horrible. J'ai regardé ce clip et j'ai été consternée et choquée que ces mots sortent de ma bouche il y a 12 ans parce que ce n'est pas la femme que je suis aujourd'hui". Ce n'est pas tout : elle s'excuse également pour avoir blagué au sujet d'un chien qui a dû être euthanasié après l'avoir mordue : "Parfois malheureusement j'utilise l'humour pour parler de choses qui me sont douloureuses".

Colleen Ballinger (Miranda Sings) s'excuse

Enfin, elle présente des excuses sincères à toutes les personnes qu'elle aurait pu offenser et promet avoir changé aujourd'hui : "À tous ceux et celles qui ont été blessés ou offensés par les déclarations que j'ai faites quand j'étais plus jeune, je suis tellement désolée. J'espère que vous pouvez tous voir que la personne que je suis aujourd'hui est si loin de celle, ignare, que j'étais il y a dix ans. J'étais une adolescente protégée qui était stupide et inculte". Elle est devenue maman il y a plus d'un an.