Sofiane nous emmène au Kosovo dans son clip "Training Day"

Sofiane est devenue la cible de Booba, Lacrim et Hornet la Frappe (les choses se sont arrangées maintenant) lorsqu'une conversation téléphonique de lui avec un inconnu, remontant à novembre 2019, a fuité sur la Toile. On peut l'entendre insulter Hornet la Frappe et balancer : "Lacrim c'est son petit, c'est le petit à Booba." Des mots qui ne sont pas du tout passés. L'interprète de Bloody a d'ailleurs invité le rappeur à régler leurs comptes : "T'as pas de co*illes. Chui à paname gros. Envoie un numéro en DM et comme ça on s'attrape et on va régler ça. Chui là pour toi frère, je vais pas te lâcher." Un message plutôt direct.

"J'pilote le Navigator"

Au lieu de répondre à cette invitation, Sofiane a préféré sortir le clip de son morceau fracassant Training Day, après un 12ème volet de #Jesuispasséchezso. Clip dans lequel So nous emmène en Albanie et au Kosovo entouré de son gang. "Ça déboule par la gauche, ça déboule par la droite / Pour recompter l'bénéf', personne n'a les mains moites / Ça commence par la triche, à la poursuite des loves / Le but, c'est pas d'être riche, c'est d'être plus jamais pauvre / J'pilote le Navigator / Training Day", rappe-t-il sur une instru assez puissante. En tout cas, ce nouveau titre annonce forcément la préparation d'un nouvel album... Pour le moment, Fianso n'a rien dit à ce sujet !