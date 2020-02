Lacrim prêt à régler ses comptes avec Fianso : "J'suis à Paname (...) Je vais pas te lâcher"

Après l'octogone entre Booba et Kaaris, qui a finalement été annulé, un autre combat entre plusieurs rappeurs est-il en train de se préparer ? Fianso s'est mis à dos Hornet la Frappe, Lacrim et le Duc de Boulogne lorsqu'une conversation téléphonique entre un inconnu et lui a été diffusée sur la Toile en novembre 2019 : "Lacrim c'est son petit, c'est le petit à Booba", peut-on notamment entendre Sofiane dire. B2O a été le premier à réagir : "Pas de grands pas de petits que des z'hommes." Hornet la Frappe a ensuite répondu aux insultes de son ancien pote et s'est exprimé sur les excuses de ce dernier.

"T'as pas de co*illes"

Lacrim a lui aussi posté un message adressé à Fianso : "on va te n*quer ta mère, tu l'sais très bien", a-t-il écrit en légende d'une vidéo de lui où il écoute Oh bah oui, son feat avec Booba sorti en 2017. Mais l'interprète de Bloody n'a pas fini d'en découdre avec Sofiane puisqu'il compte bien régler ses comptes comme il se doit avec lui : "Bon gros, t'as vu, moi j'aime pas faire des vidéos comme ça, ça fait ch*er, mais toi t'aimes bien faire des subli. T'es pas direct, t'as pas de co*illes. Chui à paname gros. Envoie un numéro en DM et comme ça on s'attrape et on va régler ça. Chui là pour toi frère, je vais pas te lâcher", balance-t-il sur Insta. Fianso n'a pas commenté la proposition de Lacrim. C'est tendu !