Clémentine (Koh Lanta, La Légende) irrespectueuse avec Denis Brogniart ? Ils réagissent et en rient

"Ça m'a fait marrer", Denis Brogniart répond

La séquence a créé une mini-polémique et Clémentine et Denis Brogniart n'ont pas manqué d'y répondre lors du debrief publié sur le compte Instagram de l'animateur. C'est l'ex-candidate qui a lancé le sujet et Denis Brogniart l'assure : cette réponse l'a beaucoup fait rire. "Je te connais par coeur. Moi, ça m'amuse" a-t-il expliqué. Comme l'explique Clémentine, ce moment les aurait même fait rire devant les caméras, chose qui n'a pas été montrée lors du prime. "Ce qu'on ne voit pas à la télé, c'est qu'à ce moment-là tu rigoles. Et moi, je rigole aussi parce que je me dis que ça n'a pas changé, la meuf elle répond du tac au tac à Denis Brogniart, tout va bien" s'est amusée Clémentine.

De son côté, Denis Brogniart a aussi voulu calmer les critiques en expliquant qu'il comprend totalement la réaction de Clémentine à ce moment-là. "Je comprends, y'a du stress, tu rêves de revenir, de rentrer à nouveau et là tu me réponds mais ça m'a fait marrer. (...) Si ça ne m'avait pas plu, si on avait l'impression que ça manquait de respect, on ne l'aurait pas mis. Quand il y a un manque de respect, on ne le met pas." assure l'animateur.