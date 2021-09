Clémence Castel (Koh Lanta) en couple avec Marie : elle se confie sur la réaction de son ex, Mathieu

Clémence Castel est-elle en bons termes avec Mathieu Johann ?

Après 12 ans de vie commune, Clémence Castel et Mathieu Johann ont décidé de se séparer. Depuis, les parents de Louis et Marin restent assez discrets sur leur vie sentimentale, mais en juillet 2021, l'actuelle candidate de Koh Lanta, La Légende a annoncé une nouvelle assez inattendue : elle est en couple avec une femme depuis 2 ans. "J'ai rencontré Marie, qui a bouleversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd'hui. Une histoire d'amour aussi imprévue que belle et incroyable" a confié Clémence sur Instagram.

Son coming out a surpris quelques personnes, mais comment son ex Mathieu a-t-il réagi ? Bien ! Il a même posté un message touchant adressé à la seule double gagnante de Koh Lanta. L'ancien participant à la Star Academy s'est aussi montré très compréhensif comme l'explique Clémence Castel à Gala : "On essaie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les enfants soient le moins impacté par la séparation et nos nouvelles vies respectives. C'est un merveilleux papa, il a fait preuve de compréhension."

"Je n'avais pas envie de me cacher"

La jeune maman dévoile ensuite la raison pour laquelle elle a attendu aussi longtemps pour faire son coming out et officialiser son couple avec Marie : "D'abord, il faut attendre que tout le monde soit prêt pour en parler. Je me suis dit que cette nouvelle participation allait être une mise en lumière et je n'avais pas envie de me cacher. J'avais aussi envie de transmettre un message d'espoir. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de retours positifs, ça m'a aussi rassurée pour Marie et les enfants."

Les gens sont tout aussi bienveillants avec Clémence et sa petite amie dans la vraie vie : "On a une vie tout à fait normale. Quand on se promène dans la rue, des personnes nous interpellent, mais c'est toujours bienveillant, donc il n'y a pas de raison d'être perturbées", confie l'aventurière.