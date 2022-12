Clem : pas de saison 13 pour la série, une fin spéciale prévue ? Les fans vont pleurer

Depuis quelques temps, TF1 fait le ménage du côté de ses fictions en perte de vitesse. Après la fin de Profilage, celle de Section de recherches ou encore d'Alice Nevers, c'est une autre série phare de la première chaîne qui pourrait bien définitivement faire ses adieux en 2023. Si rien n'est officiel pour le moment, la chaîne aurait en effet décidé de ne pas continuer les aventures de Clem, Adrian, Salomé et les autres.

Lancée le 22 février 2010, Clem a été un énorme succès pour TF1. La fiction centrée sur une ado qui devient maman avait attiré plus de 9,4 millions de téléspectateurs lors de son premier épisode. Les audiences se sont d'abord maintenues, avant de chuter. La saison 12 composée de six épisodes n'avaient attiré en moyenne que 2,45 millions de téléspectateurs. A la fin de la diffusion,Lucie Lucas et Thomas Cholem (Valentin) s'étaient confiés sur la possibilité d'une treizième saison. "La saison 12 n'a pas été pensée comme la dernière, et dans l'univers de Clem, on peut toujours imaginer de nouvelles histoires. J'espère que le jour où la série s'arrêtera, on pourra offrir une vraie belle fin au public." avait confié l'acteur vu aussi dans Parallèles sur Disney+.

Un dernier épisode pour dire adieu à Clem

Selon les informations de Clément Garin sur CG Scoops, TF1 aurait pourtant bien décidé de mettre fin à Clem et ne devrait pas commander de saison 13. Cependant, comme ce fut le cas pour Alice Nevers ou Section de recherches, la chaîne aurait décidé de commander un ultime épisode qui devrait entrer prochainement en tournage. Cet unitaire de 90 minutes devrait être intitulé Les retrouvailles et sera le 70ème épisode (et donc potentiellement dernier) de la série.

CG Scoops précise que, dans cet ultime épisode, plusieurs acteurs qui sont passés par la série pourraient faire leurs retours, histoire de conclure le show de la meilleure des façons. Sont évoqués les retours de Laurent Gamelon (Jean-Paul Boissier), Kevin Elarbi (Hicham), Elodie Fontan (Alyzée), Rayane Bensetti (Dimitri), Annick Blancheteau (Solange Boissier) ou encore Philippe Lellouche (Xavier). Une info à prendre pour le moment avec des pincettes puisque rien n'est officiel.