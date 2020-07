Claude (Koh Lanta 2020) bientôt dans Danse avec les Stars ?

Quand sera tournée la saison 11 de Danse avec les Stars ? Comme de nombreux programmes TV, dont Mariés au premier regard ou L'amour est dans le pré, la prochaine saison de l'émission de danse est impactée par la crise du coronavirus et a été reportée à 2021. Et pour cause, il s'annonce difficile de respecter la distanciation sociale tout en dansant... Autre problème : certains candidats pourraient ne plus être disponibles au moment du tournage. En attendant, le flou demeure total sur le cast... Et si Claude, candidat phare de Koh Lanta , en faisait partie ?

Claude au casting de la saison 11 de Danse avec les Stars ?

Laurent Maistret a posté une vidéo qui a fait beaucoup réagir sur son compte Instagram ce vendredi 3 juillet 2020. Sur celle-ci, celui qui a gagné Danse avec les Stars en 2017 donne un petit cours de samba à Claude et Teheiura : "Ambiance Carnaval sur une samba endiablée", légende-t-il. De quoi déchaîner les fans, qui voient déjà le héros remporter la compétition.

Pourtant, lors d'une interview accordée à nos confrères de Purepeople le mois dernier, il écartait l'éventualité d'une participation : "C'est une aventure compliquée. J'ai mon amie Katrina Patchett qui y participe, je connais Denitsa et Laurent Maistret aussi qui y a participé et qui a gagné. Je l'ai vu s'entraîner pendant plusieurs semaines et c'est vraiment un gros travail. Ça demande un investissement pendant deux ou trois mois avec de nombreuses heures d'entraînements. C'est lourd à porter et à faire. En toute sincérité, je ne suis pas le plus grand des danseurs. Je ne me suis pas vraiment posé la question, mais ce serait difficile de passer derrière Laurent qui a gagné en plus, donc je ne crois pas". Aurait-il changé d'avis et décidé de participer à la saison 11 de l'émission de danse ? Affaire à suivre !