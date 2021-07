Claire Romain (Ici tout commence) : comme son perso Ambre, elle est polyamoureuse

Ici tout commence : "Je suis moi-même dans une relation polyamoureuse" confie Claire Romain (Ambre)

Alors que deux acteurs d'Ici tout commence sont en couple dans la vraie vie, une actrice d'Ici tout commence sur TF1 s'est aussi confiée sur sa vie privée. Qui ça ? Claire Romain, qui incarne Ambre, le personnage qui veut passer le concours de l'institut Auguste Armand et est en couple avec Solal (Benjamin Douba-Paris). Elle a expliqué à Télé Loisirs être polyamoureuse comme son perso dans la série : "Je pense que je colle vraiment au personnage d'Ambre. Je suis moi-même dans une relation polyamoureuse dans la vie".

"Si je suis en couple depuis 6 ans, j'ai quand même d'autres relations avec d'autres gens, comme Ambre" a ainsi détaillé Claire Romain. La comédienne au casting d'Ici tout commence, le spin-off de Demain nous appartient, a précisé : "Mon copain est en Espagne et ça me fait plaisir qu'il ne soit pas jaloux. Il n'y a pas d'appartenance. Après, Ambre a une façon de parler un peu plus enfantine, elle a 20 ans, et moi j'en ai 26. Mais sinon, on se ressemble beaucoup".

Claire Romain a aussi d'autres points communs avec son personnage Ambre

Claire Romain a aussi précisé pour les fans d'Ici tout commence, avoir d'autres points communs avec son personnage Ambre. "Je ne suis pas aussi féministe qu'elle mais j'aimerais bien. Néanmoins, comme Ambre, je suis assez speed, joyeuse et pétillante. Je porte également beaucoup d'habits de couleur. Je me reflète pas mal dans sa manière d'être, elle est déterminée et voit bien les choses. Elle a un côté très positif. Dans la vie, je suis un peu comme ça comme je suis partie toute seule à 17 ans en Espagne, j'y croyais aussi. Ambre a galéré et elle s'accroche à ses rêves" a-t-elle déclaré.

"C'est fou, on a plein de points communs" a même assuré l'actrice. "Il y a même une réplique où Ambre dit dans quel lycée elle est allée à Paris, et c'est le même que le mien. Est-ce que la production a fouiné sur mes réseaux sociaux ?" a-t-elle dit avec humour, avant d'ajouter : "Je ne pense pas, mais en tout cas, ils ont hyper bien cerné le personnage".