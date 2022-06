Cindy Van der Auwera (Familles nombreuses la vie en XXL) revient sur son clash avec Amandine Pellissard : "elle est assez autoritaire"

Décidément, ce n'est pas l'amour fou entre Amandine Pellissard et les autres mamans de Familles nombreuses la vie en XXL. La jeune femme s'est déjà prise la tête avec plusieurs consoeurs ! Elle a eu une altercation avec Soukadavone Gayat et elle s'est clashée avec Diana Blois, qui, selon elle, aurait été virée de l'émission. Récemment, c'était au tour de Cindy Van der Auwera de revenir sur son clash avec la femme d'Alexandre dans une interview accordée à Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs.

Celle qui veut avoir un douzième enfant a tout d'abord révélé qu'elle n'avait pas spécialement de contact avec les autres tribus de TF1. "Dans notre vie de tous les jours, on n'a pas forcément trop de contact avec les autres familles. C'est vrai qu'au départ, on en avait un peu plus, mais maintenant, on fait tellement de choses qu'on a plus trop le temps de leur parler" affirme-t-elle.

"Amandine a un caractère très fort"

Curieux, l'intervieweur lui demande alors où en est sa relation avec Amandine Pellissard après leur clash. "Je ne parle pas forcément à Amandine Pellissard (...) Amandine a un caractère très fort et c'est vrai qu'elle m'a dit des choses qui ne m'ont pas forcément plu... Amandine c'est Amandine, je ne la critique pas. Je la laisse tranquille et elle me laisse tranquille. Elle a ses idées, elle est bornée et puis elle est assez autoritaire comme fille" explique celle qui s'est plainte du montage de l'émission, avant de conclure : "Moi je ne me laisse pas faire. Si je ne lui plais pas, c'est next. Je ne perds pas mon temps, je n'ai pas le temps".

De son côté, son mari Sébastien, révèle qu'il n'est pas intervenu dans cette histoire. "J'ai mon avis, mais je le garde pour moi" s'amuse-t-il.