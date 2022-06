Cindy Van der Auwera (Familles nombreuses) "énervée" par les scènes coupées au montage

Familles nombreuses, la vie en XXL : Cindy Van der Auwera en colère contre les scènes coupées, et ses enfants aussi

Cindy Van der Auwera et son mari Sébastien Van der Auwera font partie des tribus dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1. Et si la maman de 11 enfants avait poussé un coup de gueule contre des "abrutis" de haters, elle a aussi été déçue par la production de l'émission. En effet, des scènes ont été coupées au montage, et ces séquences étaient très importantes selon les parents.

Invités de Jordan De Luxe dans son émission Chez Jordan pour Télé-Loisirs, Cindy et Sébastien ont poussé un coup de gueule contre ces passages filmés qui n'ont pas été diffusés à la télé dans Familles nombreuses, la vie en XXL. "Le fait que tu fasses des activités avec les filles" a notamment souligné Sébastien, n'a pas été montré. Pourtant, les mercredis après-midis, la maman fait de la danse country avec ses filles et les garçons font du foot.

"Sur le coup, ça m'a énervée. Les filles n'ont pas compris pourquoi on avait pas montré qu'elles faisaient des activités" a précisé Cindy, "Surtout qu'on était critiqués de sectaires, qu'on ne faisait rien. Et le fait de ne pas montrer qu'on faisait quelque chose à côté, ça allait un peu dans le sens des gens".

Et la mère de famille a aussi précisé à propos d'une scène vue dans l'émission : "Camille et Maxence font partie de l'académie française de tir à l'arc à cheval. On a beaucoup vu Camille dessus, alors qu'à la base c'est Maxence qui a initié l'activité. Et on a coupé Maxence à ce moment-là. Quand c'est passé à la télé, il l'a très mal pris".

"Tout le monde a pensé que c'était un remariage" : des explications sur leur mariage ont été coupées

Cindy et Sébastien de Familles nombreuses, la vie en XXL s'étaient mariés à la mairie en 2003. Mais il s'agissait d'un petit mariage en toute intimité, car ils voulaient se marier plus tard en présence du père de Cindy, qui était malade à l'époque et qui est mort depuis.

"On s'est mariés, mais pour nous, c'était un vrai mariage puisqu'on n'est jamais passés à l'église, on n'a jamais rien fait, je n'ai jamais eu de robe de mariée" ont-ils ainsi expliqué à propos de leur mariage où il n'y avait pas toutes ces explications, "Et dans l'annonce du mariage aux enfants, c'était expliqué aussi qu'il manquait une personne, mais qu'on l'inclut dans le mariage. Tout le monde a pensé que c'était un remariage pour faire comme dans les autres familles, sauf que ce n'était pas un remariage, c'était vraiment un mariage pour nous".