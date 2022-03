Familles nombreuses, la vie en XXL : "Vous êtes une bande d'abrutis", énorme coup de gueule d'une maman

En participant à l'émission Familles nombreuses - la vie en XXL, Cindy Van Der Auwera ne s'imaginait pas combien son quotidien prendrait une tournure aussi difficile. A l'instar d'autres mamans du programme de TF1, la compagne de Sébastien fait régulièrement l'objet de critiques, moqueries et théories improbables sur sa vie.

"Vous êtes une belle bande d'abrutis"

Or, si la mère de 11 ans avait jusqu'à présent réussi à s'en accommoder, elle a finalement décidé de "piquer un gros coup de gueule" ce vendredi 18 mars 2022 à l'occasion d'un post Instagram à destination de tous ces "connaisseurs à 2 balles, ceux qui pensent tout connaître en regardant 2 min de vidéo ou d'émission".

La raison ? Comme elle l'a rappelé, elle et sa famille avaient récemment été critiquées par des téléspectateurs pour avoir "sécurisé [leurs] chats en volière le temps du tournage". Problème, comme elle vient tristement de l'annoncer à ces "grands crétins qui se pensaient plus intelligents que tout, à ces critiqueurs, jugeurs" qu'elle estime former "une belle bande d'abrutis", ces protections avaient un but bien précis et n'étaient pas là pour entraver la liberté des animaux.

"Aujourd'hui, notre chat Simba s'est fait écraser sur la départementale devant chez nous, a-t-elle ainsi déploré. J'ai une pensé à toutes ces personnes qui nous critiquaient au début de l'émission (...) Toutes ces personnes qui jugeaient, critiquaient sans rien savoir, connaître, juste pour le plaisir de déverser leur venin..."

La famille Van Der Awera en deuil

Une perte particulièrement douloureuse pour la famille, notamment pour Cindy, qui a donc profité de sa peine pour faire une mise au point importante avec les internautes et leur comportement en ligne : "Oui les mots fusent aujourd'hui, mais j'ai la haine contre toutes ces personnes qui se permettent de juger ou critiquer car on passe à la télé ou on s'expose sur les réseaux".

Il faut dire que la jeune maman ne manque pas de raisons d'être en colère. Dernière en date ? Elle a récemment vu une partie de ses abonnés critiquer une possible nouvelle grossesse de sa part à la suite de la mise en ligne de certains examens médicaux très intrigants.

"Je suis "morte de rire" à voir les commentaires de certains. Vous êtes partis dans des théories de dingues c'est impressionnant, a-t-elle ironisé sur la situation. Tous les examens ne sont pas réalisés dans le but de grossesse ou mariage... Depuis le début de l'émission vous jugez toutes les familles, mais c'est LEUR VIE et vous n'avez rien à dire..."