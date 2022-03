Cindy Reymond (Familles nombreuses) épanouie depuis sa rupture : "J'ai ce sentiment d'apaisement"

Pendant une saison et demi, la tribu Reymond a partagé son quotidien dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1. Cependant, si tout semblait aller pour le mieux devant les caméras pour le couple Cindy et Fernand, la réalité était quelque peu différente en coulisses pour ces parents de neuf enfants.

En février dernier, et à la surprise générale, la mère de famille a en effet dévoilé une grosse nouvelle : le couple a tout simplement décidé de se séparer. Une annonce qui avait surpris les internautes à l'époque, mais une décision qui était finalement évidente et nécessaire pour Cindy.

Une séparation nécessaire pour Cindy Reymond

Ce mercredi 16 mars 2022, au détour d'une FAQ organisée sur son compte Instagram, la jeune femme - qui était interrogée sur ce "nouveau départ", n'a pas caché être plus épanouie que jamais aujourd'hui, "Me concernant, j'ai ce sentiment de bien-être, de sérénité, d'apaisement..." Une façon détournée de nous faire comprendre que la situation était devenue invivable au sein de sa relation.

Malgré tout, celle qui était accusée d'infidélité par sa fille Ashley l'a ensuite révélé, elle et son ex-compagnon ne se font pas la guerre. Au contraire, ils ont réussi à trouver la meilleure organisation possible afin de permettre aux enfants de garder leurs repères dans cette épreuve, "Rien ne change pour les enfants et moi, nous sommes toujours dans ma maison. La seule chose changeante, c'est les week-ends où il seront avec leur père".

"Accepter l'échec et avancer"

A cet effet, Cindy s'est notamment confiée sur le comportement à adopter auprès des enfants lors d'une séparation. Sans avoir la prétention d'être une experte dans le domaine, "Je ne sais pas si je peux être de bon conseil", elle a néanmoins rappelé que la priorité était de ne surtout pas ignorer leur présence.

"La seule chose qui importe, c'est de préserver les enfants. Ne pas parler devant eux. Leurs oreilles sont partout et leurs bouches répètent, a-t-elle ainsi confié. Ne pas leur faire croire que... Accepter l'échec et avancer". Autrement dit, même si une rupture entraîne inévitablement deux clans et donc des tensions / ressentiments, il ne faut surtout pas entraîner les enfants là-dedans au risque de les perturber.