Christmas Flow : une saison 2 ? Tayc et Shirine Boutella donnent leurs idées (Interview)

C'est déjà Noël sur Netflix ! Après Love Hard qui pourrait avoir une suite si on en croit un acteur et en plus de La Princesse de Chicago 3, la plateforme a mis en ligne cette semaine la série française Christmas Flow. Une série de Noël pas tout à fait comme les autres centrée sur l'histoire de Marcus (Tayc), un rappeur misogyne sur les bords, et Lila (Shirine Boutella), une journaliste féministe.

Composée de 3 épisodes, Christmas Flow se terminait plutôt bien pour Marcus et Lila qui finissaient en couple le soir de Noël, un an après leur première rencontre, après une belle déclaration de Marcus. L'ultime scène se déroulait 6 mois plus tard. Ayant regagné la confiance du public, Marcus se produisait sur scène et invitait même sa petite soeur MJ à rapper avec lui. Une fin qui est donc totalement close. Mais une suite est-elle possible ? PRBK a posé la question à Tayc et Shirine Boutella

Tayc et Shirine Boutella valident l'idée d'une saison 2 pour Christmas Flow

A l'occasion de la sortie de Christmas Flow, Shirine Boutella et Tayc ont donné une interview à PRBK et on ne pouvait pas ne pas évoquer une possible saison 2 de la série ! Les interprètes de Lila et Marcus sont en tout cas tous les deux chauds pour une suite comme vous pouvez le voir en vidéo dans notre diaporama. "J'aimerais trop mais après, je ne sais pas comment on pourrait continuer l'histoire." a d'abord expliqué Shirine Boutella.

Ce qu'ils veulent voir

Mais Tayc, lui, a déjà une idée derrière la tête. Le candidat de Danse avec les stars 2021 voit bien un retour de Mel, l'influenceuse et copine de Marcus jouée par Camille Lou dans une suite. "Mel, au final, elle est où ? (...) A la fin, c'est Lila et moi tout heureux mais où est passée Mel ? Je l'ai laissée sur le pallier de la porte à l'événement, qu'est ce qu'elle fait ? Elle n'a quand même pas dit son dernier mot !" nous explique le chanteur.

De son côté, Shirine Boutella note que "les personnages méritent vraiment de continuer à vivre". L'actrice évoque aussi une possible suite ou même des "histoires parallèles". "Ce serait pas mal Netflix !" conclut la star vue dans Lupin. Le message est passé !

