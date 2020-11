Chaos Walking : Tom Holland et Daisy Ridley en grand danger dans la bande-annonce

Si tout va bien, c'est le 3 février prochain que Doug Liman (réalisateur de Edge of Tomorrow, La mémoire dans la peau) dévoilera Chaos Walking, son tout nouveau film. Un projet porté par un casting incroyable composé notamment de Tom Holland (Spider-Man), Daisy Ridley (Star Wars) ou encore Mads Mikkelsen (Hannibal) et par une histoire passionnante.

Quand les pensées dominent le monde

Au programme ? Chaos Walking nous plongera dans un futur dystopique où les femmes ont disparu, les hommes sont seuls sur Terre et se retrouvent soumis au Bruit. De quoi s'agit-il ? D'une entité qui permet à chacun de connaître les pensées des autres. C'est alors que Viola (Daisy Ridler) va débarquer dans ce monde à la suite d'un crash et obliger Todd (Tom Holland) à se révolter pour la protéger.

On ne va pas se le cacher, la perruque blonde de Daisy Ridley est une véritable faute de goût et devrait nous faire mal aux yeux durant tout le visionnage. Néanmoins, le reste du film s'annonce absolument épique, fascinant, intense et riche en idées et émotion. On peut le découvrir dans la nouvelle bande-annonce, Chaos Walking nous promet une plongée terrifiante et pleine de rebondissements / révélations qui ne devrait pas nous laisser indifférent.

A travers une réalisation dynamique et des effets spéciaux convaincants, Chaos Walking devrait parfaitement rendre hommage à cet univers imaginé par l'auteur Patrick Ness, au point de pouvoir espérer être le premier épisode d'une véritable franchise façon Hunger Games ou Le Labyrinthe.