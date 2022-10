Cette star de La Chronique des Bridgerton est métamorphosée et on ne s'y attendait pas

De retour dans Bridgerton ?

Dans La Chronique des Bridgerton, Charithra Chandran incarne Edwina Sharma, la jeune soeur de Kate, qui était elle aussi au coeur de la saison 2. Pour l'instant, on ne sait pas si l'actrice reprendra son rôle dans la saison 3. Elle a récemment assuré ne pas être en train de tourner la suite de la série mais personne n'a confirmé son absence pour la suite de la série.

Charithra Chandran ne manque en tout cas pas de projets. Elle a récemment tourné la comédie How to Date Billy Walsh avec Tanner Buchanan (Cobra Kai) et Sebastian Croft (Heartstopper) et qui sera prochainement disponible sur Prime Vidéo. Elle est aussi attendue au casting de la série Song of the Sun God, basée sur un roman de Shankari Chandran.