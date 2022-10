Cette comédie romantique qui s'est vautrée au box-office est pourtant géniale, et il ne reste que quelques jours pour la voir

Quand on vous dit "comédie romantique", vous pensez peut-être à Love Actually, Coup de foudre à Notting Hill, Crazy Stupid Love ou encore N'oublie jamais. Mais d'autres films moins connus valent tout autant le coup comme par exemple Love et autres drogues avec Anne Hathaway et Jake Gyllenhaal ou 5 ans de réflexion.

Les fiançailles interminables de Jason Segel et Emily Blunt

Sorti en 2012 au cinéma, 5 ans de réflexion (The Five Year Engagement en version originale) a été réalisé par Nicholas Stoller (metteur en scène des films Nos pires voisins et Sans Sarah, rien ne va) et produit par Judd Apatow (40 ans et toujours puceau, Mes meilleures amies). Côté casting, il y a aussi du beau monde avec des rôles principaux tenus par Jason Segel et Emily Blunt, mais aussi Chris Pratt, Alison Brie ou encore Mindy Kaling et Kevin Hart.

Alors, c'est quoi le pitch ? Tom et Violet sont parfaits l'un pour l'autre. Lui est un chef renommé, elle est doctorante en psychologie sociale. Alors qu'ils sont sur le point de se marier, Violet se voit forcée d'accepter un poste loin de San Francisco, où ils vivent. Tom se sacrifie pour la suivre et pense que ce retard dans leur union ne peut pas leur faire de mal. Sauf que ce petit retard va durer et durer...

>> Netflix : ce film de super-héros que même sa star trouve "stupide" quitte le catalogue <<

Nicholas Stoller a eu l'idée de ce film en plein tournage de Sans Sarah rien ne va dans lequel jouait déjà Jason Segel. Le réalisateur a donc demandé son aide à la star vue dans How I Met Your Mother qui co-signe le scénario de cette comédie romantique touchante et drôle à la fois.

Un horrible bide au cinéma en France

5 ans de réflexion est sorti au cinéma en France à l'été 2012 mais le film a fait un énorme bide. Disponible dans seulement 45 salles à travers le pays, il n'a cumulé qu'un peu plus de 26 000 entrées au box-office en quelques semaines. Dans le monde, il a quand même totalisé 54 millions de dollars de recettes dont presque 29 millions rien qu'aux Etats-Unis.

Malgré ce bide en salles, ce serait quand même dommage de passer à côté de 5 ans de réflexion. Et vous n'avez plus que quelques jours pour le voir : le long métrage quitte Prime Vidéo ce vendredi 14 novembre. Ne passez pas à côté !