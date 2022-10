Cette Américaine en est persuadée : sa maison est hantée par des fantômes obsédés du c*l, ses locataires confirment

Depuis, elle entend des chuchotements et une porte à l'étage s'ouvre régulièrement. Elle a donc fini par croire les récits des locataires. Beaucoup ont entendu des esprits gémir de plaisir : "Oh bébé, oh bébé, ouais" et "Ouais, j'aime ça". Effectivement, on entendrait même les esprits en plein acte sexuel...

Elle aurait eu 10 locataires en moins 2 ans, tous auraient quitté la propriété à cause des esprits, sa maison est donc désormais impossible à louer. Linda Hill prétend aussi avoir des enregistrements audios des fantômes nymphomanes.

Les médiums qui entrent dans cette maison voient un homme mort allongé sur le sol

Le salon de la maison est construit au-dessus d'un puits surnommé "la salle du meurtre". Selon Linda Hill, c'est par là que les esprits passeraient. Et presque tous les médiums qui entrent dans cette maison auraient vu un homme mort allongé sur le sol près du puits. Plusieurs visiteurs auraient même assuré que le puits serait un "portail spirituel".

Car oui, ce temple de la luxure hanté se visite. La propriétaire a placé une poupée de porcelaine effrayante et fait visiter sa maison hantée. Elle a publié un livre Hill House Manor : The Guest Book en 2011, avec toutes les histoires des anciens locataires, et a sorti un nouveau livre Hill House Manor : 13 Ghost Stories en 2020.