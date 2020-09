Celio x Visionnaire : Bigflo & Oli dévoilent une collab colorée qui donne le smile pour la rentrée

Après avoir lancé en 2019 des sneakers avec Le Coq Sportif et dévoilé en juin 2020 une collection unisexe, street et colorée, Bigflo & Oli ont créé une collab de vêtements. Les frangins toulousains ont en effet imaginé des pièces canons pour la rentrée 2020, en collaboration entre leur marque de prêt-à-porter Visionnaire et la grande enseigne Celio.

"Plus qu'une rencontre, il s'agit d'un coup de coeur mutuel" prévient le communiqué de presse, rappelant que les rappeurs, Visionnaire et Celio ont les mêmes valeurs. "À l'image de leur duo et à l'esprit Celio, Visionnaire véhicule une image de générosité et de positivité via sa ligne de vêtements simples, efficaces et colorés", donc "le point de départ est trouvé : continuer de surprendre le temps d'une collection partagée".