Bigflo & Oli sortent la nouvelle collection de Visionnaire : des pièces unisexes, street et colorées

Bigflo & Oli révèlent une collection unisexe stylée

Les deux frangins primés au NRJ Music Awards 2019 ont sorti la nouvelle collection de Visionnaire. Une ligne de vêtements unisexe, aux coupes "simples, basiques" comme dirait Orelsan, qui restent intemporelles. Le style est streetwear, résolument jeune et tendance. Côté couleurs, les créations de Bigflo & Oli nous font replonger dans notre enfance, avec du rose, du bleu pastel ou encore du jaune.

Quant aux motifs des pièces, certaines sont sans imprimés et d'autres ont des têtes d'hommes et de femmes dessinées qui semblent dormir paisiblement. Il y a aussi des messages ludiques où on peut lire : "les yeux fermés" et "vision imaginaire". Les interprètes de Bienvenue chez nous nous emmènent ainsi dans leur univers de rêveurs. Et concernant les prix, il faut compter entre 30€ et 110€. Une nouvelle collection à shopper dès ce mercredi 24 juin 2020, à partir de 18h sur l'eshop.