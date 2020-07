Catan - World Explorers : les créateurs de Pokémon Go dévoilent leur nouveau jeu

S'il y a bien un domaine qui n'a pas souffert pendant la crise du Coronavirus et les périodes de confinement imposées partout dans le monde, c'est celui du jeu vidéo. Les ventes de jeux et de consoles ont explosé depuis mars et les audiences des plateformes comme Twitch ont bondi. Maintenant que l'on peut ressortir à peu près normalement, Niantic va dévoiler un nouveau jeu à la Pokémon Go.

Catan : World Explorers, le nouveau jeu de Niantic

Après s'être attaqué avec succès aux franchises Pokémon (avec Pokémon Go qui a eu un incroyable succès en 2016) et Harry Potter (Harry Potter : Wizards Unite est sorti en 2019), Niantic va désormais adapter un jeu de société : Catan (ou Les Colons de Catan). Édité depuis 1995 en France, Catan est un jeu de gestion dans lequel les joueurs tentent de coloniser une île. Dans Catan : World Explorers, le joueur incarnera un explorateur. Son but ? Faire prospérer son village. Pour y parvenir, il faudra qu'il explore sa ville grâce à la réalité augmentée, comme dans Pokémon Go, pour collecter différentes ressources comme du bois, des briques ou encore de la laine. Le site officiel du jeu précise que, si certaines ressources seront en abondance dans certaines régions, il faudra faire du troc pour en récolter d'autres.

Premiers aperçus et bêta bientôt lancée

Via son site officiel, le jeu se dévoile avec un premier aperçu du design. Si vous voulez être parmi les premiers à y jouer, vous pouvez déjà vous pré-inscrire dès aujourd'hui. La date de sortie du jeu n'a pas encore été annoncée mais la version bêta devrait débarquer cette été. Pas mal pour occuper les vacanciers !