Caroline (Mariés au premier regard 2022) harcelée à cause de son véganisme, "c'est infernal"

"C'est catastrophique, je reçois du négatif toute la journée"

Un harcèlement compliqué à vivre pour la mère de famille, d'autant plus qu'il aurait des conséquences sur la cause qu'elle défend de façon globale, "Des gens ont des valeurs et ils se taisent, c'est pour ça ! T'es limite honteux d'avoir des valeurs parce qu'on va te montrer à quel point t'es pas parfait." Elle l'a rappelé, blasée, "Si tu dis que t'en as rien à foutre, on va pas te faire ch*er parce que t'emm*rdes pas tout le monde donc ça va."

Mais ce qui énerve le plus Caroline, c'est l'échelle de valeurs ridicule que certaines personnes lui imposent afin de détourner l'importance de son combat, "La phrase qui me revient à chaque fois c'est : 'à la place de t'occuper des animaux, va t'occuper des humains'. Les gens qui me disent ça, ils ne protègent rien en fait." Elle l'a ensuite ajouté, cela joue de plus en plus sur son moral, "C'est catastrophique parce que je reçois du négatif toute la journée. Oui je suis pas parfaite mais toutes les choses dont on m'accuse, ce n'est même pas vrai !"

On ne le répétera jamais assez, le harcèlement en ligne est un délit qui peut être sanctionné de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende.