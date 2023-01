Carla Moreau séparée de Kevin Guedj : elle a déjà des plans pour la Saint-Valentin, elle ne sera pas seule !

Un à un, les couples de télé-réalité se défont. Laura Lempika et Nikola Lozina, Martika et Umberto... une malédiction semble s'être abattue sur les candidats. Comme eux, Carla Moreau et Kevin Guedj ont mis un terme à leur relation. Quelques mois seulement après s'être dit "oui" pour la vie, les deux parents de Ruby ont décidé de prendre des chemins différents.

Il faut dire que Carla n'a pas supporté le fait d'être trompée par son mari. Et on peut la comprendre ! Ce dernier aurait en effet fauté avec Belle Longwell sur le tournage de La bataille des clans. Très affectée par la fin de sa relation, Carla Moreau avouait vivre des moments plus que compliqués. "Cette situation est difficile à vivre mais elle est pourtant inévitable. (...) Il m'a fallu du temps pour l'accepter et y voir clair. (...) Jamais je n'aurais imaginé quelques mois après mon mariage devoir prendre cette décision".

Si plusieurs relations ont été prêtées à Kevin Guedj depuis sa séparation, Carla Moreau, elle, aurait récemment vécu une courte idylle avec un homme marié. Une rumeur que la jeune femme s'est empressée de démentir. "Déjà de un, je ne vais pas remettre en couple maintenant. Ça faisait sept ans que j'étais avec quelqu'un, là j'ai qu'une envie c'est de profiter de la vie, et de pas me prendre la tête. Et deuxièmement, vous connaissez mon histoire, vous savez ce que j'ai vécu, je ne vais pas être avec quelqu'un de marié. Il faut réfléchir un petit peu", assurait-elle sur ses réseaux sociaux.

Carla Moreau ne sera pas seule le 14 février

Fraîchement célibataire, Carla Moreau ne semble donc pas vouloir se remettre en couple de sitôt. Néanmoins, les internautes se demandent ce qu'elle compte bien faire pour la Saint-Valentin qui approche à grands pas. L'un d'entre eux a alors profité d'une session questions-réponses sur Instagram pour lui demander quels étaient ses plans pour cette fête placée sous le signe de l'amour. "Lol ben pas grand chose je crois !", a répondu Carla.

Dans ses stories, la candidate confie que si elle a la garde de sa fille le 14 février, ça sera "plateau repas en amoureuses". En revanche, si Kevin Guedj prévoit de passer cette soirée avec la petite, Carla Moreau profitera d'un restaurant avec ses copines célibataires. En voilà un bon programme !